Disabilità, Locatelli "In Sicilia sto visitando realtà straordinarie" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Ogni volta che torno in Sicilia, a parte che sono felicissima perché è una terra meravigliosa, ma poi devo dire che proprio ieri che ho visitato tante realtà del mondo dell’associazionismo, del terzo settore, ho pensato a come sono fortunata ad avere questo ruolo di ministro che si occupa dipersone, perché vedo la parte più bella di tutto il nostro paese e della Sicilia. Sto visitando realtà davvero straordinarie che sono un po’ l’anima, il cuore pulsante, che anche per le famiglie sono un punto di riferimento e io sono sempre più convinta che l’unico modo per lavorare bene, anche quando parliamo di risorse, è quello di lavorare insieme istituzioni, mondo del terzo settore e anche mondo privato e mondo del privato sociale, però insieme nella stessa direzione, per esempio sul tema del lavoro, sul tema della formazione, sul tema dell’abitare, anche molto importante, anche sul tema, che dico sempre, della valorizzazione dei talenti e delle competenze di ogni persona. Un grande salto di qualità che stiamo cercando di fare anchecon i decreti attuativi della legge delega”. Così Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, a margine dell’evento “Lavoro che cura, lavoro che include” #Progetto individuale di vita”, organizzato da LegaCoop Sicilia e LegaCoopSociali che si è svolto a Palermo al cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa.

