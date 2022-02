Insuperabili è una scuola calcio per ragazzi con disabilità, nata a Torino 10 anni fa ed oggi diffusa su tutto il territorio nazionale con 650 atleti che giocano in 17 sedi. In occasione dell’annuncio della partnership con Intesa Sanpaolo, Davide Leonardi, Co-founder Insuperabili, ci racconta del loro metodo, il sistema costituito da molte figure professionali che costituiscono l’equipe di lavoro che quotidianamente segue e allena tutti gli atleti.