Diritto d’autore, Mogol (SIAE): “Urgente recepire Direttiva Europea” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “E’ importante che la Direttiva europea sul copyright venga recepita presto. Se non viene approvata, i giganti del web continueranno a non pagare il diritto d’autore e così moriranno la cultura e la democrazia”. Lo ha detto il presidente della Siae Giulio Rapetti Mogol, nel corso dell’incontro sul tema “Direttiva Copyright: fate presto, fate subito! La cultura ci rende liberi, ma può essere libera solo grazie al diritto d’autore”. All’iniziativa hanno partecipato anche il Consigliere di Gestione Andrea Purgatori, Albano Carrisi, il direttore generale Gaetano Blandini.

“Soprattutto in questo momento in cui la musica dal vivo sta soffrendo, non appoggiare la Direttiva Copyright sarebbe uno scandalo. Dal punto di vista degli utenti non cambierà nulla, i diritti li pagheranno i giganti del web che guadagnano miliardi e che dovrebbero versare una parte per i diritti d’autore come fanno tutti gli utilizzatori”, ha aggiunto Mogol.

(ITALPRESS).