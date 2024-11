DIRITTI UMANI: CAMPAGNE, APPELLI E PROGETTI DI AMNESTY INTERNATIONAL Al via il corso introduttivo organizzato dal gruppo locale di Perugia - Tuttoggi.info

Torna l’appuntamento con i diritti umani organizzato dal gruppo locale di Perugia di Amnesty International. Un breve corso che intende fornire gli strumenti necessari per comprendere cosa fa e come lavora l’organizzazione fondata nel 1961 da Peter Benenson.

Si inizia giovedì 7 novembre alle ore 17:30 per proseguire il 14 e il 21 novembre. Il corso avrà luogo all’interno della biblioteca Degli Arconi (via della Rupe Perugia). La direzione della struttura ha accettato di ospitare l’iniziativa di Amnesty volta alla formazione e all’informazione.

Ogni incontro avrà la durata di circa un’ora e un quarto e vedrà alternarsi persone attiviste del gruppo locale perugino che illustreranno i temi e i principali meccanismi d’azione del movimento, prendendo spunto da casi specifici.

Il corso, completamente gratuito, non comporta l’assunzione di alcun impegno né di partecipazione futura alle attività. Il corso è indirizzato a persone che hanno la curiosità di conoscere come opera Amnesty, quali campagne porta avanti, il metodo di ricerca e gli strumenti che usa per difendere le persone che hanno subito violazioni dei loro diritti. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione privo di valore legale.

Amnesty International conta oggi oltre sette milioni di soci e sostenitori nel mondo, di cui circa 80.000 in Italia. Nella sua storia, l’organizzazione ha svolto campagne per liberare i prigionieri di coscienza, abolire la pena di morte, porre fine alla tortura e alla violenza contro le donne, contrastare impunità e discriminazione, garantire il diritto all’alloggio, alla salute e all’istruzione, riaffermare i diritti umani di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Dal 1961 a oggi, Amnesty International ha contribuito a salvare una media di tre vite al giorno.

Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo gr045@amnesty.it oppure un messaggio privato alla pagina Instagram o Facebook di Amnesty International Perugia.



Luogo: Biblioteca Degli Arconi, Via della Rupe, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA