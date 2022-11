Diritti dell'Infanzia, per la Giornata Internazionale visita agli Asili Nido comunali - Tuttoggi

Il sindaco Andrea Sisti e l’assessore Luigina Renzi hanno incontrato le educatrici, i bambini e le bambine di Bruco, Carillon e Girotondo.

Una visita agli asili nido comunali per ribadire il valore dei percorsi educativi per la fascia di età fino ai tre anni. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Sisti e l’assessore Luigina Renzi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno incontrato le educatrici, i bambini e le bambine dei nidi Il Bruco, Il Carillon e Il Girotondo.

La visita, che è coincisa con le iniziative della Festa dell’Albero, è stata un’occasione anche per fare il punto sulle attività di progettazione interna ai nidi, dove il personale educativo sta portando avanti un percorso di educazione ambientale, utilizzando gli spazi esterni per consentire ai piccoli di svolgere attività incentrate sul rapporto con la natura.