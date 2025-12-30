 Dipendenza da alcol: comprendere il disturbo e le strade per uscirne - Tuttoggi.info
Dipendenza da alcol: comprendere il disturbo e le strade per uscirne

Redazione

Dipendenza da alcol: comprendere il disturbo e le strade per uscirne

Mar, 30/12/2025 - 12:31

La dipendenza da alcol è un disturbo cronico e recidivante, riconosciuto dall’OMS come una vera malattia che coinvolge allo stesso tempo cervello, emozioni e relazioni. Alla base c’è il craving, il desiderio ingestibile di bere, alimentato dagli effetti dell’alcol sui circuiti della gratificazione. Se all’inizio l’assunzione può avere un effetto calmante o euforizzante, nel tempo altera profondamente le capacità di regolazione emotiva e cognitiva, modificando il modo in cui la persona gestisce stress e stati d’animo.

Dalla ricerca del piacere alla compulsione

L’evoluzione della dipendenza da alcol è graduale. In una fase iniziale prevale un consumo impulsivo, spesso legato a binge drinking e ricerca di sballo. Progressivamente, però, l’organismo subisce cambiamenti neurobiologici che trasformano il bere in un comportamento compulsivo: non si beve più per piacere, ma per evitare i sintomi di astinenza. Tremori, insonnia, irritabilità e, nei casi più severi, fenomeni come allucinazioni o delirium tremens segnano il quadro clinico. I danni fisici possono essere gravissimi: dal fegato al sistema nervoso, fino a forme di deterioramento cognitivo come la sindrome di Korsakoff.

Vulnerabilità psicologiche e contesto

La dipendenza da alcol nasce dall’interazione di fattori biologici, ambientali e psicologici. Predisposizioni genetiche possono aumentare la sensibilità agli effetti dell’alcol, mentre difficoltà emotive, scarsa autostima o la presenza di ansia e depressione rendono più probabile che la sostanza diventi una forma di automedicazione. Le relazioni familiari disfunzionali — troppo invasive, giudicanti o al contrario negligenti — contribuiscono a creare modelli affettivi che favoriscono l’uso dell’alcol come strategia di compensazione.

Craving e meccanismi cerebrali

Le ricerche più recenti mostrano che il craving nasce da alterazioni in aree del cervello che regolano emozioni e decisioni, come amigdala, ippocampo e corteccia prefrontale. L’alcol potenzia i sistemi dopaminergici e serotoninergici, creando un circuito che lega il consumo alla riduzione temporanea del disagio. Questo meccanismo spiega perché interrompere è difficile e perché il rischio di ricaduta resta elevato anche dopo lunghi periodi di astinenza.

Un percorso terapeutico integrato

Uscire dalla dipendenza da alcol richiede un trattamento multidisciplinare. Farmaci specifici possono aiutare a ridurre il craving e a stabilizzare i sintomi, mentre la psicoterapia permette di comprendere la storia personale, modificare gli schemi emotivi e rafforzare le capacità di gestione dello stress. Il coinvolgimento della famiglia e della rete di supporto è altrettanto cruciale. Come sottolineato dall’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), i risultati migliori emergono quando l’intervento integra dimensioni biologiche, psicologiche e relazionali in un percorso continuativo e ben strutturato.

