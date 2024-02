Dindo e Guaitoli a Solomeo. Un duo d'eccezione per la domenica del teatro Cucinelli - Tuttoggi.info

Nuovo appuntamento al teatro Cucinelli di Solomeo – domenica 25 febbraio alle 17.30 – per la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Questa settimana toccherà a un duo d’eccezione, formato dal violoncellista Enrico Dindo insieme a Carlo Guaitoli, al pianoforte, con un programma particolarmente accattivante e variegato: dal classicismo di Ludwig van Beethoven (Sonata op. 69) al romanticismo di Antonín Dvořák (Rondò op. 94), spaziando fino a pagine di più raro ascolto come le Variazioni su un canto finlandese (“Kultaselle”) di Ferruccio Busoni, per chiudere con la Sonata n. 2 op. 81 di Nikolaj Myaskovsky.

Direttore stabile dell’orchestra da camera I Solisti di Pavia, ensemble da lui creato nel 2001, e protagonista di un’importante carriera solista in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Canada al Giappone, Enrico Dindo è anche direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana e ha al suo attivo una corposa e prestigiosa discografia per le etichetta Chandos e Decca.

Carlo Guaitoli invece attualmente insegna al Conservatorio “Briccialdi” di Terni, dove è anche direttore artistico del Concorso Casagrande. Dopo essersi affermato in importanti premi internazionali (Busoni di Bolzano, Rubinstein di Tel Aviv, lo stesso Casagrande di Terni), ha avviato una ricca carriera internazionale potendo inoltre vantare un’assidua collaborazione ventennale con Franco Battiato.

Luogo: Teatro Cucinelli, Via Giovine Italia, 2, CORCIANO, PERUGIA, UMBRIA