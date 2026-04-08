Dimissioni Paggi, centrodestra: "Clima fragile in Giunta. Proietti accentratrice" - Tuttoggi.info

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Dimissioni Paggi, centrodestra: “Clima fragile in Giunta. Proietti accentratrice”

Redazione

Dimissioni Paggi, centrodestra: “Clima fragile in Giunta. Proietti accentratrice”

“Le dimissioni del direttore regionale Gianluca Paggi confermano le nostre preoccupazioni sulla Giunta", lo dice il centrodestra umbro
Mer, 08/04/2026 - 11:08

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Le dimissioni del direttore regionale Gianluca Paggi, ufficializzate lo scorso 1 aprile, confermano le preoccupazioni che avevamo già espresso nelle scorse settimane e che erano state frettolosamente smentite dalla presidente Proietti”. È quanto dichiarano di consiglieri regionali Donatella Tesei ed Enrico Melasecche (Lega Umbria), Andrea Romizi e Laura Pernazza (Forza Italia), Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia) e Nilo Arcudi (Tesei presidente – Umbria Civica).

Delle dimissioni del direttore generale presentate il 16 marzo e ufficializzate lo scorso 1 aprile, se ne parlava già a inizio marzo. Paggi inizialmente aveva smentito voci di attriti politici con la Giunta e con la stessa Proietti mettendo davanti alla scelta motivi strettamente personali. Era stato nominato un anno fa ed era alla guida della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualificazione urbana, Coordinamento PNRR.

A poco più di un anno dall’inizio del mandato la Giunta regionale perde pezzi importanti della propria struttura amministrativa, a partire da figure apicali con competenze strategiche. Un segnale che evidenzia criticità evidenti nella gestione interna e nei rapporti tra politica e apparato tecnico. A quanto ci risulta, non si tratta di un episodio isolato, ma di un clima che appare sempre più fragile e caratterizzato da tensioni e difficoltà organizzative. Le dimissioni del direttore regionale rappresentano l’ennesima conferma di una gestione che, al di là degli annunci, si dimostra nei fatti immobile e inconcludente. Sul piano politico emergono con chiarezza le spaccature all’interno della maggioranza, così come una modalità di governo accentratrice da parte della presidente Proietti che rischia di comprimere il ruolo e le competenze di dirigenti e funzionari. L’Umbria – concludono i consiglieri di opposizione – ha bisogno di una guida stabile, autorevole e capace di valorizzare le competenze presenti nell’amministrazione, non di un’impostazione che genera disorientamento e allontana figure qualificate. All’ingegnere Gianluca Paggi va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso professionale” evidenzia la nota del centrodestra umbro.

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