Dimarco e Sanchez, a San Siro l’Inter batte l’Empoli 2-0 - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Torna a vincere l’Inter che, dopo l’eliminazione dalla Champions League subita dall’Atletico Madrid e il pareggio in campionato contro il Napoli, batte per 2-0 l’Empoli e riacquista il vantaggio di quattordici punti sul Milan secondo in classifica. Le reti, una per tempo, di Dimarco e Sanchez, decisive in negativo per la squadra di Nicola che non riesce a dare lo strappo decisivo in zona retrocessione.

La sblocca subito l’Inter, dopo sei minuti, con Bastoni che dalla sinistra trova il cross preciso per Dimarco, letale nel sinistro al volo sul quale Caprile non riesce a intervenire: 1-0 in favore dei nerazzurri e Bastoni che sarà ancora protagonista in zona gol, poco più tardi, raccogliendo il suggerimento di tacco da parte di Lautaro e calciando con il mancino, colpendo il palo alla destra di Caprile. Altra occasione per l’Inter che imposta la partita davanti a un Empoli comunque non rinunciatario e che prova come può a ripartire.

Nella ripresa ancora Inter, sempre dalla sinistra, con Dimarco ad andare sul fondo e crossare rasoterra per Barella, libero di colpire con il destro, ma non freddo a pescare l’angolino. Empoli dunque ancora in partita, al 67′ è Cambiaghi a ricevere in area il pallone preciso di Gyasi, ma calcia alto. Cambi per entrambe le formazioni che tuttavia non reindirizzano un filone tattico segnato dalla supremazia interista. La capolista a dieci minuti dalla fine si concretizza nel gol del definitivo 2-0: azione manovrata che porta al suggerimento sulla destra di Barella per il neo entrato Dumfries, preciso nel cross che attraversa l’area di rigore e che, a porta sguarnita, viene spinto in rete da Sanchez, indisturbato nel chiudere la pratica di San Siro e ipotecare i tre punti per i suoi.

