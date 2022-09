Digitalizzazione, un’opportunità per le imprese

Dopo i saluti di Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria, e di Daniele Perini presidente di Confimi Industria Umbria Digitale, i lavori sono stati aperti da Giovanni Malaguti, Business Developer Energy Management Schneider Electric che ha approfondito l’importanza della digitalizzazione.

Malaguti ha affrontato i temi della transizione, della digitalizzazione, della cultura di impresa e della formazione, le basi da cui deve partire un imprenditore per intraprendere un percorso di sviluppo verso la digitalizzazione 4.0.

Si è inoltre parlato dei benefici per le aziende che acquistano beni strumentali 4.0, di quali sono i requisiti richiesti e di come la tecnologia abiliti le aziende ad accedere al credito d’imposta e a devolversi in industria 4.0.

“Il Piano transizione 4.0 e lo strumento del PNRR – ricorda il presidente Nicola Angelini – è un potente programma di sostegno agli investimenti innovativi delle nostre Pmi, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di attività. E’ un’ occasione da non perdere e Confimi Industria Umbria, assieme al partner tecnologico Schneider Electric, sono il giusto interlocutore per accompagnare le imprese in questo importante processo di sviluppo”.