Digitale, Butti: "Italia in 18 mesi è balzata al di sopra di media Ue" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - “L’Italia in questi 18 mesi è balzata ben al di sopra della media europea per quanto riguarda praticamente tutte le misure della digitalizzazione e dello sviluppo tecnologico. Era importante far capire all’Europa che il paradigma è cambiato”. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione a Comolake 2024 a Cernobbio.