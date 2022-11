Differenziata vicina al 75%, si lavora per riaprire la ricicleria

La ricicleria

Duca chiarisce poi la questione della ricicleria, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia: “L’impianto è chiuso perché non a norma, come avvenuto per tutti gli impianti degli 8 Comuni del comprensorio, in base a un decreto del 2008, e perché il progetto di adeguamento ereditato dalla precedente amministrazione interessava alcune proprietà private sui cui insisteva parte dell’impianto e per le quali i proprietari hanno fatto ricorso al TAR in fase di esproprio”.

Completato l’adeguamento dell’impianto di Pineta oggi funzionante a pieno regime e utilizzato in parte dal Comune di Paciano, l’Amministrazione comunale ha dato il via alla sistemazione dell’opera del capoluogo consapevole che si tratta di un’opera pubblica soggetta alle procedure del Codice degli Appalti.

Cinque le fasi necessarie all’intervento: riconfinamento delle aree ipotizzando la localizzazione del nuovo impianto nella sola superficie di proprietà comunale; presentazione da parte di TSA del progetto definitivo subito approvato dalla Giunta comunale; acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Umbria; approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo validato;

attivazione ad opera di TSA delle operazioni di gara per l’esecuzione dei lavori.

Completate le prime 3 fasi, e in base a quanto dichiarato da TSA, entro novembre 2022 il progetto esecutivo verrà trasmesso al Comune, che provvederà in tempi rapidi alla sua autorizzazione finale, secondo quanto assicurato dall’assessore Duca: “La ricicleria riaprirà, in tempi brevi, presso l’area adiacente al vecchio conservificio in via della Stazione, garantendo a tutti la possibilità di usufruire di un impianto nuovo, a norma e interamente realizzato su proprietà comunale, senza impedimenti di alcuna natura nel futuro”.

