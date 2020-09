Differenziata carta e cartone, la raccolta in Umbria cresce dell'1,5% - Tuttoggi

Un’abitudine virtuosa in casa e fuori casa



Che la raccolta differenziata di carta e cartone ormai sia una pratica consolidata in Umbria e nel Centro Italia in generale traspare non solo dai dati del 25° Rapporto annuale COMIECO, ma anche da una recente ricerca demoscopica condotta da Astra Ricerche per il Consorzio.

Se da un lato gli umbri, come il resto della popolazione adulta italiana, considerano la raccolta differenziata espressione concreta di coscienza ambientale individuale, per altri aspetti emergono i tratti di una peculiare sensibilità.

Il 53% del campione umbro, ad esempio, esprime molta preoccupazione per le problematiche ambientali globali affiancato dal 44% che si dichiara abbastanza preoccupato, mentre solo il 3% non è eccessivamente allarmato.

Una preoccupazione diffusa più che in qualunque altra regione d’Italia, a fronte della quale ben l’81% degli abitanti dell’Umbria dichiara di impegnarsi in prima persona adottando comportamenti sostenibili tra i quali spicca, al primo posto, la raccolta differenziata: ancora un 81% del campione dichiara infatti di effettuarla sempre o spesso.

Un gesto rispetto al quale gli umbri si dimostrano diligenti anche fuori casa, con il 66% (contro una media nazionale del 53,5%) che dichiara di cercare anche nei luoghi pubblici i cestini adatti per depositare i diversi materiali e il 13% che porta a casa i rifiuti per procedere alla differenziazione.