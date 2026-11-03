Difesa, Mattarella “Serve uno sforzo europeo più concreto e integrato” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La pace, già fortemente posta in discussionepur salvaguardata nei decenni successivi al dopoguerra, è oggisfidata da crisi multiple simultanee e interdipendenti di naturageopolitica, economica, climatica, energetica, tecnologica chereciprocamente si amplificano”. Così il presidente dellaRepubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia diconsegna delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia. “Bastipensare alla guerra in Ucraina, al Medio Oriente lacerato fraconflitti e tregue fragili, a un’Africa attraversata in molte aree da instabilità con effetti sulla nostra sicurezza”, osserva.“E’ in una condizione complessa che le Forze Armate del nostro Paese si trovano a operare in aree critiche perconcorrere a garantire, insieme ai nostri alleati, la cornice disicurezza della libertà del nostro Paese e l’affermazione deldiritto internazionale contro le minacce che provengonodall’esterno – ha proseguito il capo dello Stato -. In questo contesto è necessario uno sforzo europeo più concreto e più integrato, determinato nel perseguire una interoperabilità degli strumenti militari dai Paesi dell’Unione in chiave di difesa comune e di rafforzamento dell’Alleanza Atlantica. Condizioni imprescindibili per l’equilibrio nelle condizioni del continente”.“In questa giornata il pensiero riconoscente va i militari attualmente impiegati nelle missioni di pacificazione,di stabilizzazione, di sostegno alle popolazioni nelle numerosearee di crisi e a quanti stanno operando a sostegno di Paesialleati – ha proseguito il presidente -. Vi si aggiungono i militari che operano in concorso con le forze dell’ordine sul territorio nazionale. Il popolo italiano nutre e manifesta riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini delle forze armate per l’opera che svolgono con spirito di abnegazione e con spirito di responsabilità”.Poco prima, incontrando una rappresentanza di Allievi degli Istituti di Formazione Militare, Mattarella aveva rinnovato “con grande commozione l’espressione di cordoglio per la morte dei nostri quattro soldati, pochi giorni addietro in Bosnia Erzegovina. Abbiamo reso loro onore nell’accogliere le salme ritorno in patria e ne abbiamo appena celebrato i solenni funerali. Ai loro familiari, all’esercito, alle forze armate complessive rinnovo la commossa solidarietà della Repubblica”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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