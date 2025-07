"Dietro il sipario dell’Alzheimer: un coro di voci per riscoprire l’umanità" - Tuttoggi.info

Presentato a Roma il libro curato dalla perugina “Francesca Ragni” che unisce scienza, arte e spiritualità per affrontare la malattia dell’Alzheimer con dignità e compassione

(Perugia) Presso la Camera dei Deputati ( ndr giovedi 17 luglio ) si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del libro “Dietro il Sipario dell’Alzheimer: un coro di voci “ opera editoriale che invita a riflettere sul significato dell’identità e dell’umanità di fronte alle sfide della malattia di Alzheimer. Curato dalla counselor Francesca Ragni e pubblicato dalla casa editrice LuoghInteriori , di Città di Castello, il volume si propone come un ponte tra scienza, etica, spiritualità e arte, offrendo uno sguardo profondo e multidisciplinare sul percorso di chi si confronta con questa condizione.

Alla tavola rotonda, dove la Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Anna Ascani ha trasmesso un saluto in video conferenza, hanno partecipato, oltre a Francesca Ragni, figure di rilievo come la geriatra Luisa Bartorelli, la psicoterapeuta Silvia Ragni e l’editore Antonio Vella, che hanno sottolineato l’importanza di un approccio umanistico e inclusivo nel trattamento e nella comprensione della malattia.

Alcune domande nascono spontanee : dove va l’anima quando la mente si perde? Cosa resta dell’identità, della relazione, del sentire profondo, quando la memoria si sgretola e il linguaggio si ritira? . Questo libro cerca tracce di luce attraverso un mosaico di voci e di esperienze: il libro si compone di quattro sezioni che spaziano dalle testimonianze di familiari e operatori sanitari alle riflessioni etiche e spirituali, passando per pratiche artistiche e interviste. Il risultato è un ritratto complesso ma profondamente umano, in cui la spiritualità emerge non come un elemento accessorio, ma come una dimensione viva, capace di accompagnare la persona lungo tutto il percorso di vita, anche nei momenti più incerti.

Luisa Bartorelli ha evidenziato come il volume voglia dare “significato, valore e benessere” a chi vive questa esperienza, mentre Silvia Ragni ha sottolineato il potere dell’arte e della musica nel mantenere vivo il legame con l’energia vitale, anche quando il linguaggio si fa più difficile da esprimere.





Un messaggio di dignità e di speranza nell’intervento di Anna Ascani che ha rimarcato l’importanza di mettere al centro della discussione la dignità delle persone affette da Alzheimer, sottolineando come la malattia non cancelli l’individualità e la specificità di ciascuno. Si tratta di un messaggio che attraversa l’intero volume, che invita a superare i pregiudizi e a sviluppare un’attenzione più umana e compassionevole.





Un progetto editoriale di impegno sociale di Antonio Vella, rappresentante della casa editrice, che ha spiegato che “Dietro il Sipario dell’Alzheimer “ si inserisce in un filone di letteratura sociale, dedicato all’analisi di fenomeni e problematiche sociali attraverso una scrittura che unisce ricerca, riflessione e testimonianza. La presentazione alla Camera dei Deputati e la presenza della Vicepresidente Ascani testimonia l’attenzione e il riconoscimento istituzionale per questa iniziativa, che vuole essere un contributo concreto alla sensibilizzazione e alla promozione di pratiche più umane e rispettose.





L’opera, senza pretendere di offrire risposte definitive, apre spazi di dialogo e di introspezione, spingendo il lettore a interrogarsi sul senso dell’essere e sulla capacità di ascolto e cura verso chi si trova in condizioni di fragilità estrema. Un coro di voci che, dal backstage dell’oblio, diventa presenza collettiva e compassionevole, testimonianza di una umanità che resiste e si fa ascolto.