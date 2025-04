Diciottenne ricoverata per meningite, sciolta la prognosi - Tuttoggi.info

Per la ragazza 18enne ricoverata sabato scorso a causa di Meningite da Neisseria meningitidis (meningococco) è stata sciolta la prognosi e nella giornata è previsto il trasferimento in Malattie Infettive.

Come noto già ieri era stato escluso un secondo caso di infezione da meningococco, come accertato dagli esami diagnostici, mentre domenica erano state invitate le persone che hanno partecipato alla messa delle ore 22 dello scorso 19 aprile presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Montelaguardia e che hanno frequentato la palestra McFit, situata a piazza del Bacio a Perugia, il giorno martedì 22 aprile dalle 10,30 alle 13,30, a rivolgersi – per la massima precauzione, considerando il basso rischio di contagio al proprio medico curante.