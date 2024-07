“Diciassettemila firma per un’alternativa al Nodino”

Siamo entusiasti di condividere con voi una risposta straordinaria a uno dei progetti più controversi e dibattuti del nostro tempo: il famigerato “Nodino di Perugia”.





Un traguardo mai raggiunto da una raccolta firme umbra.17.000 Sì per sostenere con entusiasmo un’alternativa intelligente, attuabile rapidamente, meno costosa e rispettosa del contesto, in contrapposizione alla soluzione proposta.

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine riportando un frammento scritto, oltre 60 anni fa, da politici lungimiranti: “…la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, ponendo in rilievo la pittoresca bellezza del complesso formato dagli edifici che sorgono sul colle e dai grandi filari di maestosi pini, costituisce una delle più rilevanti caratteristiche panoramiche a sud di Perugia, godibile per chi percorre la Strada statale n 75 centrale Umbria…”.

Questo “notevole interesse pubblico” non può essere distorto da tantissimi tentativi di manipolare l’opinione pubblica e dividere le comunità, Abbiamo messo in evidenza infatti moltissime volte (senza mai essere stati smentiti) che si parla di un risparmio irrisorio dell’ 11% del traffico.

Se il progetto che alcuni politici intendono portare avanti dovesse realizzarsi, il risultato sarebbe inutile e devastante: disagi legati ai cantieri per molti anni, una grande cicatrice di cemento, falde acquifere compromesse, oltre 4.000 alberi abbattuti… ma lo stesso traffico e lo stesso inquinamento.

Desideriamo che le comunità del territorio rimangano unite e che si trovi una soluzione ai problemi del traffico. Continuiamo a promuovere il dialogo con le istituzioni, le autorità competenti e ogni cittadino che desideri.

Insieme possiamo garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.



Link petizione



Coordinamento di Comitati cittadini, Associazioni e Imprese “Sciogliamo il Nodo di Perugia”

