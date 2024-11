Diabete, Mulé "Nel 2025 al via lo screening nazionale" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani hanno uno strumento che li pone all’avanguardia nel mondo per la medicina di prevenzione, uno screening che nella fascia d’età tragli 0 e i 17 anni dice qual è la predisposizione per il diabete di tipo1 e la celiachia. Completato lo screening pilota su Campania, Marche, Lombardia e Sardegna si va avanti con lo screening nazionale e siamo pronti a partire con il prossimo anno”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, in occasione di un convegno a Montecitorio sulla Giornata mondiale del diabete.

