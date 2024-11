Diabete di tipo 1, nuove prospettive per la prevenzione - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Le nuove prospettive nella prevenzione e gestione del diabete di tipo 1 in età pediatrica. Questo il tema al centro del convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Diabete,a Roma, presso la Galleria del Cardinale Colonna. L’Italia si conferma protagonista internazionale con la recente Legge 130, prima a introdurre uno screening pediatrico nazionale per la diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia. L’evento, organizzato con il contributo non condizionante di Sanofi, Roche, Movi e Revvity, ha coinvolto figure di spicco delle Istituzioni e del panorama medico.

f04/mgg/gtr