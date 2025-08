Diabete di tipo 1, AGD Umbria esulta per i nuovi permessi per i genitori che lavorano nel settore del tabacco - Tuttoggi.info

Un permesso di tre giornate annue di astensione dal lavoro retribuite per i genitori di figli affetti da particolari patologie, tra cui il Diabete di tipo 1, che andrà a sommarsi ai benefici previsti dalle linee guida INPS nell’ambito dell’applicazione della legge 104/92.

È l’importante novità, da estendere auspicabilmente ad altri comparti lavorativi, che arriva dal recente rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, con validità 2025-2028. Un piccolo passo, che però rappresenta un fondamentale punto di partenza, sollecitato da AGD Umbria, l’Associazione che sostiene i bambini con diabete e le loro famiglie coinvolte in una patologia cronica decisamente impegnativa, e tradotto in norma grazie all’interessamento della UILA (Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari) nazionale, firmataria del suddetto contratto insieme alle altre organizzazioni sindacali del settore.

Non è tardata ad arrivare, così, la grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal presidente di Agd Umbria, Massimo Cipolli: “Con questo atto vediamo una volta di più affermarsi quello slogan proposto con tanto impegno da tutte le associazioni del settore all’insegna del “facciamo luce sul diabete giovanile”, con positive ricadute sulla vita lavorativa di genitori i cui figli devono fare i conti con la malattia. Questi ulteriori tre giorni di permesso all’anno, previsti nel rinnovo contrattuale, sono una significativa opportunità per i lavoratori sin dall’esordio della patologia, momento particolarmente complicato da gestire; ma è anche l’affermazione del riconoscimento, da parte del mondo del lavoro, di una cronicità complicata da gestire. L’augurio è che questa opportunità in tempi rapidi si diffonda nei futuri contratti di lavoro in rinnovo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla coordinatrice nazionale del settore tabacco Uila Uil, Raffaella Sette, che ritiene come “la Uila abbia semplicemente esercitato il suo ruolo di ascolto su questo tema, così come su molti altri, accogliendo e facendo propria la problematica di lavoratori con figli affetti da patologie quali il diabete di tipo 1, proprio per dare voce a chi da solo fa fatica ad ottenere un riconoscimento”. E ancora: “Nella vera essenza del sindacato – prosegue Sette commentando il rinnovo del contratto – c’è quello di rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori che si rivolgono a noi ed è quello che quotidianamente cerchiamo di fare anche attraverso la contrattazione. Con questo rinnovo abbiamo raggiunto, tra gli altri, un risultato positivo che ci impegniamo ad estendere ai prossimi contratti che rinnoveremo”.

Un riconoscimento, dunque, che “evidenzia – conclude Cipolli, interpretando anche il pensiero e la gratitudine di tutti gli iscritti ad Agd Umbria – la sensibilità di coloro che hanno permesso che questo accadesse, frutto e riconoscimento di un impegno che da 49 anni la nostra associazione svolge in favore dei bambini e giovani con diabete di tipo 1. Naturalmente, adesso, siamo più determinati che mai a portare avanti le nostre “battaglie” nell’auspicio che i pazienti in età evolutiva e le loro famiglie possano sempre più vedere riconosciuti il diritto alla salute inteso non solo come cura, ma anche come assistenza”.





Luogo: AGD Umbria, via gerardo dottori, 47, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA