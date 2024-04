Di Stefano nel recupero: le Fere ribaltano la Cremonese 2-1 | Pagelle

Grigiorossi subito avanti con Tsadjout, immediato il pari di Favilli. Nel finale la rete che vale 3 punti d'oro

Un goldi Di Stefano in pieno recupero consente alle Fere di sbancare Cremona, superando in rimonta per 2-1 i grigiorossi di Stroppa e prendendo 3 punti fondamentali nella corsa salvezza.

Eppure la gara si era messa male per le Fere, con la rete del vantaggio dei padroni di casa già al 13′ con Tsadjout. La Ternana ha avuto il merito di pareggiarla dopo appena 4 minuti con Favilli.

Il risultato è rimasto in bilico, anche grazie a un super Vitali, sino al recupero, sino al gol-vittoria di Di Stefano

Tabellino e pagelle

Cremonese – Ternana 1-2

13′ pt Tsadjout (C), 17′ pt Favilli (T), 51′ st Di Stefano (T)

Cremonese: Saro 6, Antov 6,5, Ravanelli 5, Lochoshvili 6, Ghiglione 6 (1′ st Zanimacchia 6), Collocolo 6 (19′ st Coda 5), Majer 6 (36′ st Bonaiuto sv), Johnsen 6,5 (1′ st Pickel 5), Sernicola 6,5, Falletti 6 (1′ st Vazquez 5), Tsadjout 6,5. All. Stroppa 5.

Ternana: Vitali 7,5, Dalle Mura 6, Capuano 6, Lucchesi 6, Casasola 6, Luperini 5,5, (36′ st Labojko sv), Amatucci 6, Pyythia 5,5( 19′ st de Boer 6), Carboni 5,5 (19′ st Favasulli 6,5), Pereiro 6,5 (28′ st Raimondo 6), Favilli 6.5 (19′ st Di Stefano 7). All. Breda 6.5.