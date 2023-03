Di Maria-gol, la Juventus batte il Friburgo 1-0 - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Con un gol di Angel Di Maria la Juventus si

aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Europa

League. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno superato il Friburgo per 1-0 mantenendo la loro imbattibilità nelle gare interne di Europa League/Coppa Uefa e tra sette giorni, nella gara di ritorno in programma all’Europa-Park Stadion, potranno godere di un vantaggio iniziale importante nella caccia al passaggio del turno.

Primo tempo abbastanza dinamico con la Juventus che solo a tratti

si è resa pericolosa dalle parti del portiere Flekken, complice un Friburgo che per lunghi tratti si è ben piazzato nella propria

metà campo tenendo in alcuni momenti anche tutti i suoi uomini

dietro la linea della palla. Quasi inoperoso Szczesny, mentre

sull’altro fronte la Juve ci ha provato in particolar modo al 13′

con un’incursione di Rabiot che a sorpresa ha calciato verso il

primo palo difeso da Flekken, il portiere olandese ha toccato di

quel tanto per far ballare la palla vicino alla linea di porta

prima che Lienhart allontanasse.

Un paio di palloni pericolosi sono invece capitati sui piedi di

Cuadrado, ma la punizione da sinistra al 19′ e la battuta dalla

lunga distanza da destra, in pieno recupero, hanno trovato le mani del portiere.

Nella ripresa partenza a razzo della Juventus che ha portato nei

primi minuti il proprio baricentro oltre la metà campo e all’8′ il Friburgo è capitolato: da un cross dalla sinistra di Kostic è

arrivato il colpo di testa di Di Maria che in mezzo all’area ha

anticipato Gunter e trafitto Flekken, siglando così il suo quarto

gol consecutivo nella competizione dopo i tre messi a segno contro il Nantes. Al 17′ gol del possibile pari annullato dal VAR a Holer per un precedente fallo di mano di Ginter. Finale di gara con una Juve (con Chiesa a mezzo servizio per un problema al ginocchio e le sostituzioni già effettuate) a caccia del raddoppio anche se con meno insistenza rispetto all’avvio di secondo tempo, quando l’assalto alla porta rivale era stato molto più aggressivo e un Friburgo che a tratti ha cercato di sorprendere una Juventus messa bene in campo da Allegri.

– foto Image –

(ITALPRESS).

