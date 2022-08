Di Maio “Investire sui giovani, vanno trattati come un tesoro” - Tuttoggi

RIMINI (ITALPRESS) – L’Italia è “il secondo paese più anziano del mondo” e “questo ci rende un paese che prima di tutto dovrebbe trattare i giovani come un tesoro: sono il nostro oro perchè nel futuro avremo meno capitale umano e dobbiamo cercare di investire su di loro il più possibile”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, al Meeting di Rimini.

Di Maio ha citato “percorsi di formazione, università, istituti superiori, tecnici o licei”. “Il punto – ha continuato – è: questi ragazzi dove arrivano? Oggi un professionista in Italia è pagato per quello che vale rispetto agli altri paesi europei? Un dipendente è pagato nella maggioranza dei casi per quanto si è formato, quanto ha studiato e l’esperienza che ha? Probabilmente in molti di questi casi no. C’è una direttiva europea che l’Italia deve recepire. Parliamo – ha aggiunto – di salario equo e di equa retribuzione, anche dei professionisti. Questi due temi sono al centro degli stimoli e dell’ispirazione che si può creare in un ragazzo che decide di seguire un percorso di studio”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Condividi su: