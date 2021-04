“Noi guardiamo a settembre per completare la campagna vaccinale. Il primo ottobre apre l’Expo Dubai, sarà anche l’occasione di ripartire tutti insieme, per aiutare le nostre imprese e il Made in Italy nel mondo. Questo significa anche più posti di lavoro in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in occasione della sua visita al cantiere del Padiglione Italia di Expo Dubai.

