FORT LAUDERDALE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo promuovendo il Salone Nautico di Genova, eccellenza italiana in questo settore. Negli Stati Uniti c’è molta Italia, e una forte domanda del meglio che il nostro Paese può offrire. L’Italia sta andando bene e continueremo su questa strada”. Lo afferma Erica Di Giovancarlo, direttrice dell’ufficio ICE di New York e coordinatrice della rete USA, a margine del Boat Show 2024, a Fort Lauderdale, in Florida.

