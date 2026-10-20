 Di Donato (DS Automobiles) "Con N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Di Donato (DS Automobiles) “Con N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio”

ItalPress

Di Donato (DS Automobiles) “Con N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio”

Mar, 20/10/2026 - 17:02

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – “Con la nuova N°7 Ds scrive un nuovo capitolo per il marchio. È una vettura che raccoglie l’eredità della sua best seller, la Ds 7, a oggi la più venduta del brand. Si colloca a metà tra il segmento C-SUV e il D-SUV, e con lei vogliamo replicare il successo di vendita della Ds 7. Per caratteristiche tecniche, design e livello di comfort, si rivolge a un pubblico che cerca raffinatezza e uno stile di guida che riduca al minimo lo stress”. Lo ha detto all’Italpress Antonio Di Donato, Marketing manager di Ds Automobiles in Italia, in occasione della presentazione della nuova DS N°7.
xu9/mrc/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!