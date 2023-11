Di Caterina (Alis) "Dare più valore al trasporto intermodale" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Al Governo “non bisogna chiedere cose non servono. Bisogna fare in modo che il settore possa dare suggerimenti sui fattori che possono dare un’accelerazione a quel processo di sostenibilità di cui tutti parlando. Attraverso il Marebonus, ad esempio, si sottraggono migliaia di camion dalle strade e quindi emissioni di CO2”. Lo sottolinea Marcello Di Caterina, vice presidente e direttore generale di Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in un’intervista all’Italpress.

