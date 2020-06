Di Battista “Conte non deve temermi, altri vogliono buttarlo giù” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento ci sono determinati poteri politici ed economici che vogliono buttare giù il Premier Conte. Io ho fiducia in Conte, al quale faccio critiche e prendo posizioni diverse dalle sue. Non deve temere colpi bassi da parte mia, bisogna dire le proprie idee. Spero che gli Stati Generali possano portare qualcosa di concreto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista durante il programma “Mezz’ora in più” in onda su RaiTre.

“Se il Presidente del Consiglio Conte volesse diventare capo politico del M5S dovrebbe iscriversi. Chiedo un’assemblea in cui tutti le persone del M5S, da iscritti ad attivisti, dicano la loro per costruire un’agenda politica – ha detto ancora Di Battista -. La mia visione è quella legata al rafforzamento dello Stato e alla lotta alla politica globalista. Vedremo chi vincerà”.

(ITALPRESS).