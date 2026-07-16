Detenuti, disabili e minori: chi sono i nuovi garanti regionali - Tuttoggi.info

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Detenuti, disabili e minori: chi sono i nuovi garanti regionali

Redazione

Detenuti, disabili e minori: chi sono i nuovi garanti regionali

Gio, 16/07/2026 - 16:19

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Nominati i nuovi garanti regionali su detenuti, disabili e minori: lo annuncia in una nota la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che ha nominato le tre figure “a conclusione dell’iter previsto dalla normativa”. Anche se, per quanto riguarda la figura del garante delle persone con disabilità, la sostituzione era stata “spoilerata” nei giorni scorsi dalla vicepresidente del Consiglio regionale e presidente dell’Osservatorio regionale sulla disabilità, Biancamaria Tagliaferri, creando malumori da parte del garante uscente, l’avvocato Massimo Rolla, che non era stato informato ancora dell’avvicendamento.

L’ufficialità dei nuovi garanti, dunque, è arrivata ora e la scelta è ricaduta per lo più su persone vicine alla maggioranza del governo regionale attuale. Il nuovo garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è l’avvocato Andrea Pensi, 46 anni, già sindaco di Gualdo Cattaneo ed esponente del Partito democratico, che sostituisce il professor avvocato Giuseppe Caforio. Il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, invece, è Matteo Severini, 46enne di Umbertide, docente di scuola secondaria, già candidato a Perugia con il Movimento 5 stelle; sostituisce Mariarita Castellani. Infine, il garante per i diritti delle persone con disabilità è il professor Renato Tomei, molto presente all’interno di Palazzo Cesaroni negli ultimi mesi, professore di inglese all’Università per stranieri di Perugia, già ricercatore nel campo degli studi afro-caraibici, attivista sociale nonché autore e performer musicale.

“Ringrazio sentitamente i Garanti uscenti per il lavoro svolto nel pieno spirito delle leggi istitutive – ha scritto la Presidente Bistocchi -, che sanciscono la necessità di particolare protezione e tutela di alcune fasce della popolazione, con fragilità o peculiarità che necessitano di cura e attenzione da parte delle Istituzioni. Auguro buon lavoro ai Garanti appena nominati, nella consapevolezza del grande lavoro che li attende, e che svolgeremo insieme”.

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