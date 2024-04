MILANO (ITALPRESS) – “Il 2023 è stato per il design un anno di normalizzazione dopo i picchi del Covid: ora il mercato sta riprendendo, in un modo diverso rispetto al passato. Specie il Middle East sta crescendo tantissimo. Le prospettive sono positive per un settore come il design che ha un grandissimo potenziale nel mondo”. A dirlo Roberta Silva, Ceo di Flos, in occasione del Salone del Mobile di Milano.

