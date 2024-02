Descalzi "Per essere tranquilli serve progetto sicurezza energetica" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Per essere tranquilli “bisogna avere un progetto di sicurezza energetica e un progetto di diversificazione”. Lo ha detto l’ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega. Descalzi ha aggiunto che la situazione in Italia è più tranquilla perchè “la climatica da due anni non presenta temperature rigide, poi perché siamo riusciti con Lng a compensare il tubo russo e, terzo punto, perchè la Cina ha ridotto la sua crescita”.

