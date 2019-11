Deruta, il comune punta sul binomio giovani-futuro

share

Il comune di Deruta pubblica il concorso per la presentazione di idee “Giovani Promesse 2019” volto alla selezione di idee progettuali innovative che abbiano ricadute sul territorio derutese.

Il bando è aperto a giovani con età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti e la data di scadenza del bando è il 19 dicembre 2019.

“L’aiuto ai giovani, e quindi all’imprenditoria giovanile, era uno dei punti fondamentali del programma elettorale di questa Giunta – ha detto Canuti assessore alle politiche giovanili del Comune di Deruta -.

Il concorso vuole favorire lo sviluppo della cultura dell’innovazione attraverso la concretizzazione di idee in start-up o in nuove forme di organizzazione creativa, che aiutino il territorio a riconoscere le nuove tecnologie digitali.

Alle idee con più alto grado di innovazione, sarà offerta una giornata di formazione e il supporto per la trasformazione delle idee in progetti”. Ai primi tre classificati saranno consegnati dei riconoscimenti in denaro: 800 euro per l’idea prima classificata, 500 euro per la seconda e 300 per la terza.

Il bando è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.

share

Stampa