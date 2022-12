Derubano anziana al cimitero, denunciati in due - Tuttoggi

I fatti accaduti a Pietrafitta, indagini dei carabinieri di Piegaro

Anziana di Pietrafitta viene derubata della borsa con 100 euro in contati e carte di credito e bancomat, ma le indagini dei militari della stazione di Piegaro incastrano i presunti responsabili.



Secondo il racconto della donna, mentre si era recata al cimitero per far visita ai propri cari, aveva lasciato la borsa sulla tomba di famiglia, perdendola di vista per pochi secondi, e non l’aveva più ritrovata. La successiva attività di indagine intrapresa dai militari ha permesso di risalire ad un prelievo di 600,00 € in contanti, effettuato il giorno del furto presso uno sportello “BancoPosta” della zona, proprio con la carta bancomat dell’anziana donna.

A questo punto, dopo l’acquisizione e lo studio delle immagini di videosorveglianza dello sportello automatico, i militari hanno individuato e riconosciuto quali presunti autori un uomo e una donna già noti alle Forze dell’Ordine, denunciati a piede libero alla Procura sia per l’indebito utilizzo della carta bancomat sia per il furto della stessa, che era contenuta nella borsa.