Deroghe al Calendario venatorio, mozione Puletti: “Vediamo chi voterà a favore e chi contro”

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale della Lega in Umbria, Manuela Puletti, informa di aver depositato una mozione con la quale chiede all’assessore delegato l’introduzione delle deroghe al Calendario venatorio per alcune specie.

https://www.facebook.com/share/v/fmf24D1gn8MeeFQc

Attualmente, infatti, la preapertura in Umbria, come da Calendario venatorio, riguarda solo la tortora selvatica, con carniere limitato e da verificare tramite app. Cosa che, ha più volte evidenziato Puletti, rende la preapertura non degna di questo nome, limitandosi a un paio di ore, snaturando così quello che tradizionalmente è un appuntamento tanto atteso dai cacciatori umbri.

Puletti ricorda che altre Regioni si stanno muovendo sulle deroghe (l’ultima è la Lombardia, che ha consentito il prelievo del piccione) e lamenta di non aver ricevuto una risposta definitiva da parte dell’assessore sulle istanze presentate dalla Lega. Da qui la decisione di protocollare una mozione, atto politico con il quale si chiede a ciascun consigliere di prendere una posizione in merito all’introduzione di alcune deroghe al Calendario venatorio e “di esporsi anche contro gli isterismi di Ispra”.

“Il mio voto – conclude Manuela Puletti – sicuramente lo sapete già”.