Derby Perugia – Ternana, per l’orgoglio e per i punti

Qui Perugia

Castori deve fare i conti con le difficoltà in attacco, dove la coperta, dopo il mercato di gennaio, è corta. Olivieri non ce l’ha fatta a recuperare e non è stato convocato. Convocato Di Serio, che però non è al meglio. A fare da spalla a Di Carmine – che vuole riscattare l’errore dal dischetto dell’andata – c’è il giovane Ekong, arrivato a gennaio in prestito dall’Empoli.

In difesa non c’è Curado. Tutti disponibili gli altri, compreso Struna, al rientro dopo un lungo stop e che quindi difficilmente sarà rischiato subito in una partita così importante. Castori non rischia Dell’Orco, non al meglio, e parte con Rosi.

Castori ritrova però Santoro, che ha scontato la squalifica, diventato importantissimo negli equilibri della squadra. In regia si parte con Capezzi, mentre a supporto delle punte Luperini preferito a Kouan.

Qui Ternana

Tante le assenze per Andreazzoli, che non potrà contare su Corrado, Capuano, Agazzi, Bogdan e Favilli, che non ha recuperato dopo l’infortunio contro il Parma. Squalificato Diakitè.

Davanti, torna a disposizione Donnarumma, che potrebbe essere impiegato a gara in corso.

Andreazzoli alla vigilia della sfida ha coperto le carte, sulla formazione ovviamente, ma anche sul modulo. Ribadendo che è comunque soddisfatto dei possibili cambi a disposizione.

Formazioni ufficiali

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Rosi, Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Di Carmine, Ekong. All. Castori.

Ternana: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Ghiringhelli, Defendi, Di Tacchio, Cassata, Martella, Palumbo, Falletti, Partipilo. All. Andreazzoli.

Arbitro Pairetto di Nichelino, al Var Mazzoleni di Bergamo.

Dove vedere il derby Perugia – Ternana

La partita Perugia – Ternana (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.