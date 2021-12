Derby Civitanova-Trento in semifinale al Mondiale per Club - Tuttoggi

BETIM (BRASILE) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano al Mondiale per club di volley in corso in Brasile. A sfidare infatti in semifinale la Cucine Lube Civitanova, prima in classifica a punteggio pieno nella Pool A, oggi alle ore 21 italiane sul campo del Ginasio Divino Braga di Betim sarà la Trentino Itas, che ha chiuso la Pool B in seconda posizione. La formazione gialloblù si è infatti arresa in tre set ai padroni di casa del Sada Cruzeiro: 25-19, 25-23, 25-18 i parziali che condannano gli uomini di Lorenzetti. Il match trentino era iniziato con il piglio giusto, proponendo aggressività al servizio ed attenzione fra muro e difesa, ma questo tipo di partita è durata purtroppo solo fino a metà del primo set, quando poi i brasiliani hanno iniziato a prendere le mani le redini del gioco con battuta e contrattacco, mettendo alle corde gli avversari per tutto il resto della partita. Fra i gialloblù da segnalare i 16 punti di Alessandro Michieletto, unico trentino in doppia cifra ed ultimo a mollare, come dimostra anche il 62% a rete ed un muro vincente. Sarà dunque derby italiano, remake della finalissima iridata del 2018 in Polonia mentre nell’altra semifinale si affronteranno Sada Cruzeiro e Funvic Natal.

(ITALPRESS).