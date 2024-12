Derby al "Curi", 9 Daspo ai tifosi eugubini per gli scontri nel post partita - Tuttoggi.info

Nove Daspo ad altrettanti tifosi eugubini per gli scontri del post partita in occasione del derby al Curi (lo scorso settembre) contro il Perugia.

Gli ultras rossoblu – nel tentativo di entrare in contatto con alcuni tifosi locali nel parcheggio del settore ospiti – hanno fronteggiato animosamente, alcuni anche con il volto coperto, gli agenti di Polizia preposti ai controlli. Solo l’immediato intervento del personale di ordine pubblico ha evitato che la situazione potesse degenerare.

Grazie agli approfondimenti svolti dalla Digos di Perugia, la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e quelle realizzate dalla polizia scientifica, gli investigatori sono risaliti all’identità dei tifosi coinvolti. I provvedimenti vieteranno a 8 tifosi l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, Coppa Italia, coppe internazionali e campionato per un periodo di un anno, tenuto conto della gravità delle singole condotte e dei pregiudizi pregressi. Per uno dei tifosi, invece, il divieto avrà la durata di 3 anni.

Ai destinatari sarà, altresì, interdetto – a partire da 2 ore prima e sino a 2 ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, stazioni ferroviarie interessate da arrivo o partenza tifosi, parcheggi degli impianti sportivi, luoghi di allenamento e ritiro delle squadre, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati a sosta, transito o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni.

L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.