Demolizione cavalcavia a Casanova, modifiche al traffico sul raccordo Terni - Orte - Tuttoggi

Dalle 5 di martedì 24 alle 18 di venerdì 27 gennaio sarà temporaneamente chiusa l’immissione sulla SS675 “Umbro Laziale” in direzione Terni

Per consentire al Comune di Terni il completamento delle operazioni di demolizione del cavalcavia della strada comunale di Casanova, a Terni, che sovrappassa la strada statale 675 “Umbro Laziale”, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulla statale in corrispondenza dell’innesto E45 per Perugia/Cesena.

I tempi

Nel dettaglio, dalle 5:00 di martedì 24 alle 18:00 di venerdì 27 gennaio sarà temporaneamente chiusa l’immissione sulla SS675 “Umbro Laziale” in direzione Terni per il traffico proveniente dalla E45 (Perugia/Cesena) e dalla SS675bis (zona industriale Maratta). In alternativa, sarà possibile proseguire in direzione Orte e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Gemini.