 Delmastro "Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana" - Tuttoggi.info
ItalPress

Ven, 09/01/2026 - 15:02

CUSTONACI (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Siamo qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana, quanto non sia vera la storia delle regole d’onore: non esiste una società d’onore nel momento in cui si esegue la condanna a morte di un bambino e di un servitore dello Stato”. Lo ha dichiarato Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia, in occasione della manifestazione “Un Angelo al Galoppo” in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, rapito e sciolto nell’acido.
L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

