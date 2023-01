xa1/sat

Io credo che, a partire da questo evento si debba puntare a costruire una lista forte e potente di liberaldemocratici, unendo le forze che guardano ai gruppi liberali in Europa”. Lo ha detto il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova arrivando all’auditorium San Fedele di Milano per partecipare all’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa”.