Delitto Scazzi, Michele Misseri è tornato in libertà - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Michele Misseri ha lasciato il carcere di Lecce accompagnato dal su avvocato. Era stato condannato a 8 anni di reclusione per avere gettato in un pozzo di Avetrana il corpo della nipote Sarah Scazzi, uccisa a 15 anni il 16 agosto 2010.

Per il delitto sono state condannate all’ergastolo sua figlia Sabrina e sua moglie Cosima.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).