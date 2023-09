Definita la squadra dell’Atc1, le mosse per gli Ambiti 2 e 3

Ecco la squadra che affiancherà il presidente Luciano Calabresi | Dalla Lega un invito per gli altri Ambiti: i presidenti non possono essere eletti senza il consenso dei cacciatori

Definito l’organico dell’Atc1 del Perugino, l’unico dei tre Ambiti territoriali di caccia dove alla prima elezione è stato scelto il presidente, Luciano Calabresi (indicato da Confagricoltura), già alla guida dell’Atc2.

Ad affiancare Calabresi nell’Ufficio di presidenza sono Alessandro Barbino (Fidc), Giampaolo Zandrini (Arci), Giuseppe Barbetti (Coldiretti), Maurizio Refrigeri (Enalcaccia). Una squadra che ricompone anche la frattura rispetto alle associazioni che non avevano preso parte al voto.

Quanto alle Commissioni permanenti, a Simone Rossi affidate Zrc, Aree di rispetto e specie opportunistiche; Sauro Rossi all’agricoltura e prevenzione danni; Fausto Castellani per il cinghiale; Gino Angeletti cervidi e bovidi; Nelson Campanelli per le misure ambientali. Poi le nomine per le Commissioni straordinarie: Moreno Pagnotta Lorenzetti per il contenimento dei cinghiali distretti Est; Paolo Terrosi contenimento cinghiali distretti Ovest; Marco Mariotti ai corsi di formazione.

Delegato per i rapporti con le istituzioni il consigliere Filiberto Franchi, addetto stampa Maurizio Refrigeri.

Il messaggio alla politica

I consiglieri regionali della Lega Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini (quest’ultimo responsabile Dipartimento caccia della Lega in Umbria), plaudono per il risultato ottenuto all’Atc1, nonostante i tentativi di frenata arrivati da un’altra parte della politica. “Questo a dimostrazione – commentano i tre esponenti della Lega – che i componenti, a partire da quelli indicati dalla presidente Tesei, sono persone competenti e responsabili, in grado di dare le risposte attese dal mondo venatorio, oltre che da quello agricolo e del territorio. Confidiamo che il buono esempio dato dall’Atc1 venga accolto anche negli altri due Ambiti territoriali di caccia che, appunto, come indica il nome, non possono avere presidenti sui quali non ci sia il consenso dei cacciatori”.

“Una condivisione totale del mondo venatorio e non solo – aggiungono i tre esponenti della Lega – ha consentito in una settimana di trovare la quadra e consentire all’Atc1 di avviare il nuovo lavoro nella gestione di un territorio che presenta, come noto, diverse criticità e che quindi necessita di scelte rapide ed efficaci. Non così purtroppo – evidenziano Puletti, Castellari e il responsabile Dipartimento Caccia della Lega Mancini – è avvenuto finora negli altri due Atc umbri, dove parte della politica sta cercando forzature a discapito del mondo venatorio e cercando di far valere un peso che evidentemente non rispecchia la realtà. Ribadiamo – concludono – che la guida, così come la gestione, degli Ambiti territoriali di caccia non può essere decisa senza il sostegno del mondo venatorio”.

Le manovre negli altri Atc

Intanto tra incontri e telefonate proseguono le manovre per le elezioni negli Atc2 e 3. Nel Folignate-Spoletino resta molto probabile che alla fine riesca a spuntarla il delegato Coldiretti, Marco Loreti, che al primo turno ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nome sul quale la maggior parte delle associazioni venatorie contesta il mancato possesso della licenza di caccia, requisito per la presidenza che era stato richiesto alla Regione. Inutili anche i tentativi di dialogo tra il mondo venatorio e una parte, almeno, di quello agricolo.

Nell’Atc3 il risultato a sorpresa del rappresentante della Libera Caccia, Massimo Novelli – che ha raccolto 9 voti al pari di Roberto Romani, Federcaccia – ha scompaginato un po’ i piani. Sempre che la Regione non si orienti poi su un terzo nome.