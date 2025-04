Definì la Liguria un rave, Fiorello indagato per diffamazione - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Lo showman Fiorello è indagato dalla procura di Imperia per diffamazione. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore Alberto Lari dopo la denuncia del vicepresidente della Regione Alessandro Piana. Fiorello è indagato per avere definito, durante una puntata di Viva Radio 2, la Liguria un rave in riferimento all’inchiesta su escort e prostitute in cui Piana era stato messo in mezzo a causa di alcune intercettazioni rivelatesi poi inattendibili.

Piana si è sempre detto estraneo ai fatti e non è mai stato indagato dalla procura di Genova. Fiorello aveva detto: “Il vice di Toti finito in un’inchiesta con escort e cocaina, Toti è stato arrestato e quindi adesso ne serve un altro, il vice, ma questa non è una Regione, questa è un rave, d’ora in poi chi vuole andare in Liguria dev’essere maggiorenne, non puoi andare così”.