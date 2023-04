Def, Calderone “Lavoriamo con prudenza, riforma pensioni dopo l’estate” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il taglio al cuneo fiscale “serve a dare ulteriori risposte. Noi abbiamo un impegno di legislatura di portarlo a 5 punti, avevamo già fatto un intervento in manovra di bilancio ma adesso aumentiamo di 1 punto” dice il ministro al lavoro e le politiche sociali Maria Elvira Calderone all’evento di Fondimpresa all’Auditorium della Tecnica di Roma. Il Def 2023 “va letto in chiave di prudenza. Bisogna guardare al contenimento dei conti pubblici ma allo stesso tempo lavorare per fare quello che si può sempre sostenendo il mondo del lavoro e i redditi delle famiglie e dei lavoratori” ha aggiunto il ministro “è un lavoro che va fatto in forma progressiva”. Sulle pensioni “gli interventi dovevano essere contemperati per quelle che erano le disponibilità di bilancio, confido che subito dopo l’estate ci sia la possibilità di aprire a un primo approccio di una riforma che vedrà la luce in tempi un pochino più lunghi. Ho già costituito il nucleo per la spesa previdenziale per portarci avanti con il lavoro” ha concluso Calderone.

Foto: agenziafotogramma.it