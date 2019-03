Decoro e sanità pubblica, approvato il testo unico comunale

share

Il Consiglio comunale di Castiglione del Lago, nella seduta dello scorso 19 marzo, ha approvato con larghissima maggioranza e con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle, il nuovo Testo Unico Regolamentare che riguarda la complessa materia del governo del territorio. Si tratta di un corpo normativo che semplificando, innovando ed armonizzando la vasta disciplina di riferimento, sostituisce ben cinque regolamenti dell’ente finora in vigore.

«Siamo di fronte ad un ideale elemento di chiusura e cerniera con la pregressa attività politico-amministrativa nel settore edilizio, urbanistico e dello sviluppo economico – hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Sergio Batino, il vicesindaco Romeo Pippi e l’assessore all’urbanistica Nicola Cittadini -. Si è operato con una visione organica che costituisce una prosecuzione mirata di quanto dettato dal nuovo Piano Regolatore e, tra gli altri, dagli interventi effettuati con il quadro strategico di valorizzazione ed il Centro Commerciale Naturale. L’elaborato prodotto è il frutto di un ampio e capillare lavoro di confronto politico e tecnico con i cittadini, i liberi professionisti e le associazioni di categoria, in particolare del commercio e delle imprese agricole.

Si è ottenuto un risultato che coniuga e contempera la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute pubblica con le esigenze di sviluppo, innovazione ed evoluzione avanzate dal nostro tessuto imprenditoriale. La concertazione, il confronto, il contributo ideale e professionale apportato nelle varie sedute della Commissione Urbanistica presieduta da Daniz Lodovichi, sono la testimonianza di un approccio che ha sempre caratterizzato l’attività di questa amministrazione; ciò può senza dubbio generare una parziale dilatazione dei tempi, ma il beneficio in termini di qualità, condivisione e trasparenza è imprescindibile. In sostanza, abbiamo conseguito l’ennesimo risultato di alto livello e all’avanguardia sul piano amministrativo».

Il sindaco e gli assessori infine vogliono ricordare il lavoro svolto dai tecnici comunali: «Un ringraziamento sentito va tributato all’arch. Mauro Marinelli, responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, “padre” di questo testo unico, costituente un’esperienza sostanzialmente unica nella nostra regione ed al suo collaboratore, arch. Luca Lombardo, per l’estrema professionalità e competenza dimostrate. Da oggi Castiglione del Lago può usufruire di uno strumento di agevole consultazione, moderno, semplificato e lineare, che inciderà in termini fattivi e positivi nella vita dei cittadini e degli operatori economici di questo Comune».

share

Stampa