Decathlon si rinnova e promuove lo sport in scuole e aziende - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Decathlon presenta il suo nuovo purpose, “Move People Through the Wonders of Sport”, e la strategia alla base di questa nuova ambizione di portare lo sport innovativo e sostenibile a tutti e tutte. Nell’ambito di questa evoluzione, il gruppo svela, inoltre, il suo nuovo brand e il nuovo logo “Orbita”, che vuole esprimere movimento, ambizione di raggiungere nuove vette e circolarità. “In linea con il purpose del gruppo, il programma Wholesale di Decathlon Italia mira a raggiungere un obiettivo molto ambizioso: creare un ecosistema nei territori in cui il marchio è presente, ponendosi come intermediario tra club, associazioni ed enti. L’obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita sportivo e un’etica dello sport – spiega Gianluca Sgarlata, Wholesale Country Leader -. Nel 2023, più di 50mila studenti hanno potuto provare gratuitamente una pratica sportiva direttamente nel proprio istituto scolastico o nella sede del nostro club partner. Nel 2024, invece, ci impegneremo su due nuovi fronti: welfare e well-being all’interno delle aziende e progetti per lo sviluppo del turismo sportivo, attraverso attività di noleggio stagionale di attrezzatura sportiva”. Per quanto riguarda il mondo delle aziende, “con un primo test nel pavese, intendiamo allestire sale affinchè i collaboratori possano fare sport nelle loro sedi aziendali, con i nostri prodotti e attraverso collaborazioni con partner. Sarà un privilegio facilitare la creazione di community tra realtà sportive, scuole e amministrazioni comunali, aziende e asd”.

Nata nel 2020, la business unit di Decathlon Italia dedicata alle comunità, Federazioni e collettività si pone l’obiettivo di implementare programmi sportivi esclusivi, favorendo le collaborazioni tra le differenti entità al fine di aumentare la pratica sportiva.

L’attività principale è volta a creare relazioni, alimentare il network a livello locale e a livello nazionale, con tutti i soggetti che possono contribuire ad aumentare l’indice di sportività di un territorio.

Nel 2023, l’attività italiana raggiunge una tale maturità da partecipare attivamente alla costruzione del progetto Wholesale del Gruppo Decathlon, permettendo all’Italia di diventare cellula pilota per le iniziative e gli investimenti del Gruppo stesso.

La strategia principale perseguita è legata all’attivazione di un programma di Membership, con la creazione di vantaggi economici in pacchetti commerciali denominati Basic, Silver e Gold.

Nel 2023, con oltre 3.400 contratti attivati, sono state costruite in locale delle relazioni di fiducia, partnership che rendono il business model B2B sempre più forte e sostenibile a medio/lungo termine. Le partnership con i club consentono a questi ultimi di sviluppare il proprio bacino di utenza e di promuovere attivamente lo sport sul territorio.

I clienti Business trovano in Decathlon Club il partner ideale con cui portare avanti la propria attività: lo share di queste relazioni è del 24% in rapporto al fatturato globale B2B.

Nel 2024, saranno perseguiti 3 obiettivi strategici:

Open day docenti scolastici che consiste nella condivisione del know how sportivo di Decathlon, aumento delle relazioni con gli insegnanti per diffondere sempre di più una cultura del movimento, del benessere e dello sport, in qualità di consulenti;

Boutique on line per club e tesserati ovvero implementazione di un nuovo servizio, consultabile su decathlon.it; Reseller nei luoghi di pratica ovvero apertura ai partner della possibilità di vendere e noleggiare i prodotti dei brand di Decathlon. E’ una delle azioni rivolte al mercato del turismo sportivo, settore in cui Decathlon vuole entrare da protagonista.

-foto ufficio stampa Decathlon-

(ITALPRESS).