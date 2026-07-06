Decaro "Puglia Moltiplica misura di sostegno per aziende della nostra regione" - Tuttoggi.info





BARI (ITALPRESS) – “Puglia Moltiplica è una misura di sostegno che prevede agevolazioni finanziarie per le aziende pugliesi. Si va dalle microimprese alle piccole imprese, dalle start up ai giovani talenti, fino ad arrivare alle aziende un po’ più grandi, con un massimo di 499 dipendenti. Sono risorse vincolate proprio alle agevolazioni di carattere finanziario. Alcune sono previste nei fondi europei, altre invece derivano dalla restituzione dei mutui: risorse che sono tornate a Puglia Sviluppo e che, come ci chiede la Commissione europea, vengono reinserite nel sistema delle agevolazioni. Si passa così da un sistema di incentivi con contributi a fondo perduto a un sistema di agevolazioni di carattere finanziario che aiuta le aziende, con la Regione che fa da garante e sostiene le imprese che hanno tensioni finanziarie”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro a margine della presentazione di “Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa”, il nuovo pacchetto di strumenti finanziari della Regione Puglia.

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