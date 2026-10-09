 Decaro "Il polo della nautica è importante e resterà a Brindisi" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Decaro “Il polo della nautica è importante e resterà a Brindisi”

ItalPress

Decaro “Il polo della nautica è importante e resterà a Brindisi”

Ven, 09/10/2026 - 14:03

Condividi su:


BARI (ITALPRESS) – “Il settore della nautica è importante per il nostro Paese, sia nella produzione sia nell’export, e ha raggiunto numeri significativi. Quasi il 35% del valore aggiunto nazionale è concentrato nel Mezzogiorno e credo che la Puglia, con 900 chilometri di costa e 69 infrastrutture portuali, debba fare la propria parte”, ha dichiarato Decaro. “Lo fa a Brindisi, perché per noi il Salone Nautico e Brindisi sono la stessa cosa”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro parlando della
ventiduesima edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, che si terrà dal 22 al 26 ottobre nel porto turistico Marina di Brindisi.

xa2/pc/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!