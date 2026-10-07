Decaro "Bassorilievo Bona Sforza rappresenta legame tra la Puglia e la Lituania - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – Un bassorilievo dedicato a Bona Sforza, duchessa di Bari, regina di Polonia e granduchessa di Lituania, è stato svelato questa mattina nella corte del Castello Svevo del capoluogo pugliese. A scoprire l’opera sono stati, tra gli altri, il presidente della Repubblica di Lituania Gitanas Nauseda, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Bari Vito Leccese.“Questo bassorilievo non è soltanto un’opera d’arte, rappresenta anche un legame della nostra storia e del nostro futuro tra la Puglia e la Lituania, nel nome di una regina, Bona Sforza, che è stata una visionaria e ha portato il Rinascimento nel cuore dell’Europa orientale”, ha detto Decaro.

xa2/pc/gtr