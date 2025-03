Debutto di stagione perfetto per il Fuxiateam a Travagliato, Costanza Laliscia vince l’Internazionale CEI1* - Tuttoggi.info

La stagione agonistica italiana di endurance equestre si è aperta nel migliore dei modi per Italia Endurance Stables & Academy, la scuderia di Agello di Magione (Pg) riconosciuta come centro di riferimento internazionale per la disciplina. Passione, competenza e dedizione hanno portato i primi risultati nel weekend appena trascorso a Travagliato (Brescia), che porta la firma del Fuxiateam. Costanza Laliscia, in sella alla purosangue Ines de Callupolo, ha conquistato la vittoria nell’internazionale CEI1* su 100,5 km, dominando la gara dall’inizio alla fine.

Come di consueto, la pluricampionessa perugina Costanza Laliscia, ha affrontato il percorso con testa, cuore e tanta classe, e con una media finale di 18.740 km/h ha posto il sigillo su un debutto stagionale italiano perfetto. Il successo, inoltre, è stato impreziosito dal premio Best Condition assegnato a Ines de Callupolo, a conferma della sua straordinaria forma atletica e dell’incredibile lavoro di preparazione svolto dallo staff.

Ma le soddisfazioni non sono finite qui per il Fuxiateam. Sempre nella CEI1* sui 100,5 km Greta Bistoletti, in sella a Horezzanese Larzac, si è aggiudicata un bel 10° posto, con una media di 16.390 km/h. La gioia poi raddoppia quando i risultati arrivano anche dai giovani talenti e dai cavalli nati proprio ad Agello di Magione. Cresciuta nell’Academy del Fuxiateam, Alice Laurenzi si è posizionata all’11° posto gareggiando con Charisma Agylla, cavallo nato dal progetto allevatoriale di Italia Endurance Stables & Academy: un risultato importante, frutto di crescita, formazione e costanza, che testimonia la forza di un gruppo affiatato e determinato.

“È una grande soddisfazione — racconta Costanza Laliscia — iniziare la stagione con una vittoria così bella e con gli ottimi piazzamenti delle nostre ragazze. Ines de Callupolo ha dato il massimo, e la squadra ha lavorato alla perfezione. Ma la soddisfazione più grande è vedere crescere le nostre nuove promesse e i cavalli nati nel nostro allevamento. È la conferma che il lavoro e la passione portano lontano”.

Per il Fuxiateam si apre ora un periodo di grande intensità: il calendario è fitto di appuntamenti fino a Pasqua, con tutti i weekend interamente dedicati a gare internazionali, anche all’estero. Saranno settimane impegnative, che metteranno alla prova cavalli, cavalieri e tutto lo staff. Ma con lo spirito di squadra che contraddistingue il team, ogni traguardo sembra più vicino. La stagione è appena cominciata… e il Fuxiateam è già protagonista.

Crediti fotografici: Sara Tonoli Fotografie